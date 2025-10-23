Путин: на снижение рождаемости в России повлияли "эхо" войны и кризиса 1990-х

Президент РФ отметил, что с этой проблемой столкнулись многие, прежде всего - экономические развитые государства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия наряду с другими развитыми странами мира столкнулась с проблемой снижения рождаемости. При этом последствия для страны усугублены "демографическими ямами" по итогам Великой Отечественной войны и кризиса 1990-х годов, указал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

"В современном мире глобальной тенденцией и глобальным вызовом стало снижение рождаемости. Конечно, не во всех странах, но с этим столкнулись многие, прежде всего - экономические развитые государства. И Россия в этом смысле, к сожалению, не исключение", - заметил Путин.

"Для нас свои последствия имеет и дает знать "эхо" двух "демографических ям" - это трагические потери времен Второй мировой - для нас Великой Отечественной - войны и кризисного периода 1990-х годов, которые произошли сразу же после развала Советского Союза", - напомнил президент.