Константинов: отказ Зеленского от территориальных уступок ведет к эскалации

Председатель парламента Республики Крым отметил, что затягиванием конфликта киевский режим удерживает власть на Украине

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Неготовность Владимира Зеленского идти на территориальные уступки для мирного урегулирования конфликта с Россией может привести к эскалации конфликта. Об этом журналистам сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленский не выразил готовности идти на территориальные уступки.

"Безусловно, да, - ответил Константинов на вопрос о том, приведет ли подобная позиция Зеленского к эскалации конфликта. - Мы были близки к некоему компромиссу, можно было начинать работу. <...> Возникает вопрос, что вмешалось в этот процесс, чтобы его сбить".

Он добавил, что затягиванием конфликта действующий киевский режим удерживают власть на Украине.