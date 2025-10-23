Марочко: ВСУ контролируют небольшой "безлюдный клочок" ЛНР

Российские войска смогли освободить практически всю территорию региона, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Небольшой "безлюдный клочок" в Кременском районе Луганской Народной Республики все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На данный момент ВС РФ удалось освободить практически всю территорию ЛНР, не освобожденным остается только небольшой безлюдный клочок Кременского района", - сказал он в ходе телемоста "На пути к освобождению ЛНР".

2 октября президент РФ Владимир Путин сообщал, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим" территории, в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По его словам, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24-25% территорий субъекта.