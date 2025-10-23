Бабаков назвал Россию и США центрами формирования многополярного мира

Вице-спикер Госдумы отметил, что это нужно понимать и народам, и властям двух стран

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия и США - два центра формирования многополярного мира, это необходимо понимать и гражданам, и руководителям двух государств. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов медиафорума "Неделя с Ларри Джонсоном в Москве".

"Для нас было очень важно в разговоре друг другу попытаться объяснить, что и Россия, и Америка сегодня представляют из себя такие центры формирования многополярного мира. И вот от того, понимают ли народы и, естественно, наши руководители ответственность не только перед собственным народом, но и перед государством, всем человечеством, как бы это громко ни звучало, зависит очень много", - сказал депутат, комментируя свою беседу с Ларри Джонсоном.

Он отметил, что разговоры с иностранными лидерами общественного мнения "дают возможность не только показать отношение к этим непростым вопросам, но и попытаться донести всю правду".

"И нам очень важно это делать не самостоятельно, а находя не только союзников, а тех, кто хочет слышать, видеть и воспринимать Россию. Не надо как друга, но как достойного участника этих процессов. Мы вообще хотели бы просто выстраивать отношения с государствами, исходя из взаимоуважения. Из-за того, что мы все на этой земле достойны места и возможности высказывать свое мнение", - сказал парламентарий.