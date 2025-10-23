Алаудинов: американцам пора понять, что Россия не хочет войны

У РФ одна шестая часть суши, ей не нужна территория, отметил генерал-лейтенант

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Жителям США пора понять, что Россия не хочет войны. Такое мнение выразил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов медиафорума "Неделя с Ларри Джонсоном в Москве".

Медиафорум международного "Клуба народного единства" проходит также на площадке ТАСС.

"Это прокси-война, с нами сейчас воюет весь блок НАТО. Жителям Америки пора понять, что мы не хотим войны. У нас одна шестая часть суши, нам не нужна территория. Но мы вынуждены воевать, защищать себя, - отметил Алаудинов. - Мы хотим мира, чтобы дети ходили в школу в мире. Конечно, мы бы хотели, чтобы вы тоже хотели того же самого. <...> Мы друг к другу должны ездить только в гости - это очень важно".

В мероприятии также принимают участие бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, депутат Госдумы Яна Лантратова, сопредседатель международного "Клуба народного единства", политический философ Александр Казаков, правозащитник, президент "Антиглобалистского движения России" Александр Ионов.

В онлайн-формате к пресс-конференции присоединятся юрист, судебный аналитик Эндрю Наполитано, отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, военный эксперт, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке, член международного "Клуба народного единства" Скотт Риттер и журналист Гарланд Никсон.