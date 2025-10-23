Путин назвал Нижегородскую область примером активной демографической политики

Российский лидер отметил, что решение демографических проблем - это задача всех уровней власти

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Нижегородская область является примером активной региональной политики в сфере поддержки семей и реализации демографической политики РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, российский лидер обратил внимание на то, что решение демографических проблем - это "задача всех, именно всех уровней власти, от федерального правительства до муниципалитетов". "И важно, что регионы инициативно предлагают здесь свои решения, - подчеркнул он. - В качестве примера активной региональной политики в этой сфере отмечу работу Нижегородской области".

Глава государства упомянул, что во время его рабочей поездки в Нижегородскую область губернатор Глеб Никитин подробно докладывал ему о работе региона в рамках демографической политики. "Эта работа в регионе предусматривает ряд своих существенных мер поддержки, - заметил президент. - Прежде всего, региональный семейный капитал, который предусматривает ежемесячные выплаты в течение трех лет после рождения ребенка - первого, второго, третьего и последующих детей".

При этом Путин подчеркнул, что такая поддержка оказывается всем семьям, независимо от уровня их доходов, "просто по факту рождения ребенка".