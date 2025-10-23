В России пройдут учения пограничных ведомств стран СНГ в 2026 году

Подготовка к организации мероприятия уже началась, сообщил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками государств Содружества Александр Манилов

ДУШАНБЕ, 23 октября. /ТАСС/. Комплексные учения группировки пограничных ведомств стран СНГ пройдут на территории России в 2026 году, подготовка к их организации уже стартовала. Об этом сообщил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками государств Содружества Александр Манилов, выступая в Душанбе на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

Он напомнил, что решением глав государств СНГ в 2015 году был определен перечень формирований, входящих в состав группировки пограничных и иных ведомств стран-участниц Содружества, направляемых для урегулирования кризисных ситуаций на внешних границах.

"В 2026 году предусмотрено комплексное учение - мы уже приступили к его подготовке - группировки на территории Российской Федерации", - сказал он.

Манилов также информировал, что по итогам совместных специальных пограничных операций стран СНГ в 2004-2025 годы было изъято более 19 тонн наркотических средств и их прекурсоров, почти 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, почти 92 тыс. боеприпасов, свыше 185 кг взрывчатых веществ и более 2,5 тыс. экземпляров литературы религиозно-экстремистского содержания.

Третья конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе организована Государственным комитетом национальной безопасности Таджикистана и Антитеррористическим центром СНГ. В ней приняли участие представители 12 государств СНГ и стран-членов ШОС, рабочих структур СНГ и пять международных организаций, в том числе ООН, Региональной антитеррористической структуры ШОС, секретариата ОДКБ и других.