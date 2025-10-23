Песков: Путин может прокомментировать ситуацию со встречей с Трампом

Американский президент ранее отменил встречу с российским коллегой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг потенциальной встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

"Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать [ситуацию со встречей с Трампом и мирным саммитом в Будапеште]", - сказал представитель Кремля автору Telegram-канала "Юнашев Live" Александру Юнашеву.