Путин принимает участие в заседании XVII съезда РГО

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО), передает корреспондент ТАСС.

В ходе съезда будут подведены итоги работы РГО за последние пять лет, намечены векторы развития до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года. Планируется утвердить новую редакцию устава общества.

Также делегаты съезда изберут органы управления Русского географического общества, включая президента РГО.

После съезда Путин проведет заседание попечительского совета РГО.

О съезде и РГО

XVII съезд Русского географического общества проходит 22-23 октября в Москве. РГО является всероссийской общественной организацией и объединяет специалистов в области географии и смежных наук (геология, биология, история, археология, этнография), а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей и др.

В настоящее время РГО насчитывает около 30 тыс. членов в России и за рубежом. Во всех 89 субъектах РФ действуют региональные отделения общества.

Основными направлениями деятельности РГО являются сбор и распространение географических сведений о России, организация практических полевых исследований, экспедиций в разные части РФ и мира, образование и просвещение, охрана природы.

РГО выступало одним из организаторов первого Международного полярного года (2007/2008), Международного форума по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле (2010), было организатором Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" (2010, 2011, 2013). Общество проводит премию "Хрустальный компас" (с 2012 г.), фотоконкурс "Самая красивая страна" (с 2015 г.). Участвует в организации Всероссийской олимпиады по географии, Международной географической олимпиады, Географического диктанта, Всероссийского съезда учителей географии.