Путин преобразовал комиссию противодействия финансированию терроризма

Комиссию возглавит замдиректора Росфинмониторинга

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом преобразовал межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Документ также утверждает положение об этой комиссии и ее состав по должностям.

Комиссию возглавит замдиректора Росфинмониторинга. Кроме того, в нее войдут замначальника управления службы ФСБ РФ, замначальника главного управления в центральном аппарате МВД РФ, а также замдиректора департамента МИД РФ.