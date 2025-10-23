Эксперт Кобцева: Украина должна ответить за преступления перед ЛНР

Заявления Киева о переживаниях за жителей Донбасса являются "жесточайшим цинизмом", подчеркнула член Ассоциации юристов России

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Заявления украинского руководства о переживаниях за жителей Донбасса являются "жесточайшим цинизмом", а лучшее, что может сделать киевский режим для населения Луганской Народной Республики, - это понести ответственность за совершенные преступления против гражданского населения. Об этом в ходе международного телемоста "На пути к освобождению ЛНР" заявила экс-представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, член Ассоциации юристов России Ольга Кобцева.

"На словах Зеленский, как и его предшественник, заявлял о том, как переживает за жителей Донбасса. Только это жесточайший цинизм. Лучшее, что может сделать для жителей ЛНР украинский режим, ответить за совершенные преступления в отношении гражданского населения", - сказала она.