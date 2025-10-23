Путин: заслуги нынешних членов РГО сопоставимы с достижениями предшественников

Глава государства отметил, что общество первым в современной России начало массово привлекать волонтеров к реализации крупных проектов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Деятельность современных членов Русского географического общества (РГО) по многим направлениям сопоставима с достижениями их предшественников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании XVII Съезда Русского географического общества.

"Хотел бы еще раз поздравить вас, всех ваших коллег с юбилеем (180-летием РГО - прим. ТАСС) и отметить, что заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями ваших предшественников", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что РГО первым в современной России начало массово привлекать волонтеров к реализации крупных проектов и запустило программы сохранения редких видов животных, которые стали основой системных мер на государственном уровне.

Путин также добавил, что Русское географическое общество во все времена активно работало в высоких широтах и сыграло ведущую роль в изучении и освоении Арктики, а в настоящее время продолжает проводить экологические вахты, исследовать историю регионов и прокладывать новые туристические маршруты.

Президент напомнил и о большом вкладе ученых-географов, топографов и метеорологов в Победу в Великой Отечественной войне, подчеркнув, что многие крупные операции не могли обойтись без участия этих специалистов.

Основанное в 1845 году по указанию императора Николая I, Русское географическое общество является старейшей и самой масштабной географической организацией России. Оно объединяет ученых, путешественников, экологов и энтузиастов. Ключевыми направлениями работы общества выступают научные исследования, масштабные экспедиции, образовательные инициативы и охрана природы. В этом году РГО отмечает свое 180-летие. Общество насчитывает более 29,7 тыс. членов в России и за рубежом. Региональные отделения открыты во всех 89 субъектах РФ.