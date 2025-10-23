Путин: идея проведения переговоров в Будапеште принадлежала США

Президент отметил, что было бы ошибкой "подойти к этой встрече легко и выйти без ожидаемого результата"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. США выступили инициаторами проведения переговоров с Россией в Будапеште. На это указал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула.

"В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. для меня и для американского президента было бы ошибкой подойти к этой встрече легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата", - сказал глава государства, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа об отмене российско-американских переговоров в Будапеште.

По словам Путина, Трамп тоже согласился с тем, что саммит должен быть тщательно подготовлен и сказал, что готовить встречу будет целый ряд должностных лиц действующей администрации США, и назвал некоторых из них.

"А я сказал, что мы после того, как американский коллега определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой нашей встречи, мы со своей стороны тоже объявим о том, кто будет работать с нашей стороны, с российской", - продолжил Путин.

Глава российского государства убежден, что на первом этапе первые шаги в этом направлении должны сделать глава МИД РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Марко Рубио.