Эксперт Кобцева: отчеты ОБСЕ по Донбассу в 2014-2022 годах были проукраинскими

Член ассоциации юристов России добавила, что площадки этих международных организаций активно используются для выдвижения бездоказательных обвинений в адрес руководства и граждан суверенных государств

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Доклады Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о ситуации в Донбассе в период с 2014 по 2022 год демонстрировали предвзятость и проукраинскую позицию, не отражая реальных нарушений прав человека со стороны Киева. Об этом на международном телемосте "На пути к освобождению ЛНР" заявила экс-представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, член ассоциации юристов России Ольга Кобцева.

"К сожалению, приходится констатировать факт утраты Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями своего нейтрального, деполитизированного статуса <...> В частности, отчеты УВКПЧ и ОБСЕ носили явно проукраинскую направленность и не отражали реальную картину нарушения Киевом прав человека на востоке Украины в 2014-2022 годах", - сказала она.

Кобцева добавила, что площадки этих международных организаций активно используются для выдвижения бездоказательных обвинений в адрес руководства и граждан суверенных государств в области нарушения прав человека.

Она подчеркнула, что даже в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прослеживалось предвзятое отношение к сторонам конфликта. "Приведу лишь один пример. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, работавшая по обе стороны ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС), даже в своих ежедневных отчетах четко обозначала свое предвзятое отношение к сторонам конфликта. <...> Аналогичную позицию занимали и другие международные организации, по сути, отказывавшие в праве на самоопределение жителям ЛНР в условиях, когда власть в государстве была захвачена госпереворотчиками", - подытожила Кобцева.