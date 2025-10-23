Нарышкин указал, что вызовы в науке затрагивают все приоритеты безопасности РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Внешние угрозы и вызовы в научно-технической сфере (НТС) затрагивают все стратегические приоритеты национальной безопасности России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете".

"Сегодня внешние угрозы и вызовы в научно-технической сфере напрямую затрагивают все стратегические приоритеты национальной безопасности Российской Федерации", - указал он.

Нарышкин обратил внимание, что в период сложных процессов формирования многополярного мира обостряется политическая, военно-стратегическая, экономическая и мировоззренческая конкуренция между государствами.

"В этих условиях можно с уверенностью утверждать, что значение деятельности НТР (научно-технической разведки - прим. ТАСС) как специфического инструмента обеспечения национальной безопасности страны будет только возрастать", - констатировал он.

При этом глава СВР России также выразил уверенность, что НТР выполнит все поставленные перед ней задачи.