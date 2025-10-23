Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Европа пытается сорвать диалог России и США по Украине

Александр Волгарев добавил, что Россия "не приемлет язык ультиматумов"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Европейские бюрократы делают все возможное, чтобы сорвать реальный диалог между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Он напомнил, что за последнюю неделю состоялся телефонный разговор российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, затем главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также "прорабатывается возможность личной встречи президентов". По словам Волгарева, в ходе российско-американских контактов подтверждена приверженность курсу, согласованному в ходе саммита на Аляске, суть которого заключается "в необходимости долгосрочного устойчивого мира, а не немедленного и бесплодного прекращения огня".

"Предметный разговор о том, как завершить украинский кризис раз и навсегда не всем по нраву. Обращаем внимание на тревожные заявления, которые в очередной раз демонстрируют, кто на самом деле стоит на пути мирного урегулирования украинского кризиса, - подчеркнул зампостпреда РФ при ОБСЕ. - Глава евродипломатии Кая Каллас открыто заявляет, что любые переговоры без участия Украины и ЕС бесперспективны. Такие слова красноречиво говорят об одном: европейские бюрократы, чувствуя угрозу реального диалога между Москвой и Вашингтоном, делают все, чтобы его сорвать".

Тога миротворцев

В связи с этим Волгарев указал, что Европа, в попытке заменить собой США в роли спонсора киевского режима, предлагает не мирные инициативы, а "в панике разрабатывает "планы на случай непредвиденных обстоятельств".

"Сторонники продолжения войны сменили тактику - они больше открыто не проповедуют нанесение России некоего "стратегического поражения", а примеряют на себя тогу миротворцев - призывают "немедленно остановиться", отложив все обсуждение на потом,- заметил дипломат. - Под видом призывов к прекращению огня России фактически предлагают продолжение войны другими средствами".

Зампостпреда РФ добавил, что Россия "не приемлет язык ультиматумов", и этот опасный путь ведет к прямой конфронтации со всеми вытекающими последствиями.

"Ответственность за эскалацию и разжигание конфликта будет полностью лежать на тех, кто сегодня выбирают "режим войны" вместо режима диалога", - продолжил он.

"Хотим четко заявить: Россия не допустит, чтобы под видом "перемирия" нам навязывали условия капитуляции. Мы поддерживаем настоящий мирный процесс, направленный на устранение коренных причин конфликта, а не на предоставление режиму Владимира Зеленского передышки для подготовки новых террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей России", - констатировал Волгарев.