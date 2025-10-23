Мединский подтвердил передачу Украине 1 000 тел погибших военных ВСУ

Взамен Россия получила 31 павшего бойца ВС РФ

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия в рамках Стамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих ВСУ, а взамен получила 31 павшего бойца ВС РФ.

Об этом написал в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Сегодня в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1 000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата", - подтвердил он.

Россия и Украина по итогам двух первых раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочих группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Последняя передача 1 000 тел военнослужащих ВСУ состоялась 19 августа. В свою очередь Украина передала российской стороне 19 тел.