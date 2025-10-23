МАК призвал разработать международные стандарты для контроля использования БПЛА

Председатель комитета Олег Сторчевой предложил рассмотреть четыре стратегии для предотвращения неправомерной эксплуатации беспилотников

ДУШАНБЕ, 23 октября. /ТАСС/. Государствам и международным организациям необходимо разработать универсальные принципы и стандарты, которые не позволят использовать беспилотные летательные аппараты в террористических целях. Об этом заявил председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой, выступая в Душанбе на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

"Свидетельства нерационального использования беспилотных авиационных систем для причинения вреда можно найти во многих событиях по всему миру. Поэтому крайне важно, чтобы государства и международные организации уделили особое внимание этому вопросу и разработали руководящие принципы и стандарты, определяющие процедуры контроля передовых технологий, обладающих определенной полезной нагрузкой и возможностями автономного полета, в качестве меры по предотвращению неправомерного использования воздушного пространства в террористических целях посредством использования беспилотных систем", - сказал он.

Практические предложения

Сторчевой предложил рассмотреть четыре стратегии для предотвращения неправомерной эксплуатации беспилотников. Первая из них - разработка нормативных актов для контроля производства БПЛА на основе их возможностей, в том числе грузоподъемности, технологий и зон воздушного пространства, доступных для их использования. "Внедрение такой системы имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы их производство, практическое использование широкой общественностью и механизмы контроля разрабатывались безопасно и эффективно, снижая риски от проектирования до эксплуатации", - пояснил глава МАК.

Вторая стратегия - разработка стандартов контроля продажи беспилотников и их регистрации в централизованных базах данных под надзором управлений гражданской авиации соответствующих стран. По словам Сторчевого, информация из баз данных должна будет распространяться на общей глобальной платформе. Кроме того, предлагается создать единую систему для стандартизации, интеграции и регулирования закупок БПЛА, включая проверку географических данных покупателей в координации с учреждениями ООН.

В качестве третьей стратегии глава МАК назвал контроль доступа в воздушное пространство, в том числе определение запретных для полетов БПЛА зон. "Необходимо содействовать развитию технологий обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов в критически важных областях, таких как инфраструктура аэропортов, в областях, определенных каждым государством как стратегические, и в частности для защиты человеческих жизней, а также жизненно важной инфраструктуры, за которую отвечает гражданская авиация", - подчеркнул он.

"Четвертое - международное сотрудничество. Необходимо создать механизм обмена информацией об инцидентах и злоумышленных деяниях с участием беспилотных летательных аппаратов, а также об эффективных стратегиях контроля, реализуемых авиационными властями. Кроме того, ключевое значение имеют соглашения о координации усилий по расследованию, выявлению и нейтрализации угроз, особенно тех, которые затрагивают авиационную безопасность, авиационную инфраструктуру и защиту человеческих жизней", - сказал Сторчевой.

По его словам, эти стратегии частично включены в проект меморандума о сотрудничестве стран СНГ в области использования и развития невоенных БПЛА, который был представлен Исполнительному комитету СНГ.