Небензя: соглашение по Газе должно показать Израилю, что диалог эффективней

Постоянный представитель России при ООН выразил надежду на то, что позитивная динамика на ближневосточном треке самым положительным образом скажется и в других частях региона

ООН, 23 октября. /ТАСС/. Мирное соглашение по Газе должно продемонстрировать Израилю, что отказ от силового вмешательства и диалог с соседями могут помочь обеспечить безопасность еврейского государства лучше современных систем вооружений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Пример Газы, когда подавляющая часть заложников была освобождена благодаря переговорам, должен продемонстрировать Израилю, что отказ от ставки на грубое силовое вмешательство и создание приграничных буферных зон в пользу диалога и искреннего учета интересов соседей может дать ощутимые плоды и помочь обеспечить безопасность собственных граждан лучше любых самых современных систем вооружения", - сказал он в ходе выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Российский дипломат выразил надежду на то, что позитивная динамика на ближневосточном треке "самым положительным образом скажется и в других частях региона, включая Ливан, Йемен и Сирию и, в конечном счете, приведет к общей нормализации в арабо-израильских отношениях". "Россия, неизменно поддерживающая доверительные и конструктивные отношения со всеми странами региона, без исключений, настроена продолжать вносить свой вклад в дело мира на Ближнем Востоке как в национальном качестве, так и в роли постоянного члена Совета Безопасности. Готовы работать со всеми сторонами, разделяющими цель достижения справедливого, долгосрочного и устойчивого мира на всем Ближнем Востоке на основе выполнения известных резолюций СБ ООН, касающихся палестино-израильского конфликта", - отметил он.

Небензя также указал на важность того, чтобы установившееся перемирие "не постигла судьба январских договоренностей, рухнувших на фоне взаимных обвинений сторон в их нарушениях". "К сожалению, и сегодня мы наблюдаем опасность повторения подобной ситуации. Так, палестинцы вменяют израильтянам регулярные нарушения прекращения огня. Израиль же недоволен затягиванием ХАМАС передачи всех тел погибших заложников", - сказал он, призвав все стороны к строгому выполнению соглашения.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября. При этом обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.