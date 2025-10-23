Лавров: Запад попирает Устав ООН

Глава МИД России отметил, что Москва продолжит добиваться от будущего Генсека организации уделения большего внимания этой проблеме

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Страны Запада, игнорируя принцип беспристрастности и продвигая лишь свои национальные подходы, попирают положения Устава ООН. Россия продолжит добиваться от будущего Генерального секретаря организации уделения большего внимания этой проблеме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он указал, что, основанная 80 лет назад в кардинально иных геополитических условиях, организация "сегодня уже не в полной мере отражает международный баланс сил и требует реформы".

"При рассмотрении вопроса модернизации Организации важно держать в фокусе внимания и кадровую ситуацию в ее Секретариате, где сильно перепредставлены страны "коллективного Запада". Зачастую они игнорируют принцип беспристрастности и пользуются административным ресурсом, чтобы нахраписто продвигать свои национальные подходы, тем самым попирая статью 100 Устава, предписывающую всем выступать с нейтральных позиций, работая в Секретариате ООН, - сказал Лавров в обращении к участникам торжественного собрания, посвященного 80-летию ООН. - Подобная линия не должна оставаться незамеченной и безнаказанной. Будем добиваться, чтобы новый Генеральный секретарь, выборы которого состоятся в 2026 году, уделял этой проблеме гораздо больше внимания".

"Россия поддерживает подход, предполагающий повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в органах ООН, в том числе в наиболее важном из них - Совете Безопасности", - добавил он.

При этом глава МИД РФ отметил, что, несмотря на существующий кризис в ООН в области поддержания международного мира и безопасности, организация "справилась с возложенной на нее важнейшей миссией - уберегла мир от нового разрушительного конфликта планетарного масштаба", при этом продемонстрировала большой запас прочности в условиях сохраняющихся противоречий ведущих мировых держав.

О перспективах ООН

Лавров также заметил, что "продолжающаяся перестройка мировой экономики и политики в русле многополярности, укрепление влияния мирового большинства, устойчивый рост числа стран, осознающих ценности государственного суверенитета и необходимость его защиты от неоколониальных посягательств" внушают определенные надежды на постепенное улучшение обстановки.

"Перед лицом вызовов, которые создает новый исторический этап, Россия готова к честной совместной работе во имя раскрытия созидательного потенциала Объединенных Наций на основе добросовестного соблюдения всеми государствами заложенных отцами-основателями принципов Устава - во всей их совокупности и взаимосвязи", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.