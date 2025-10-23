Губернатор Запорожья освободил Галину Катющенко от обязанностей главы избиркома

Она возглавляла комиссию с 2022 года

Галина Катющенко © Александр Полегенько/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий освободил Галину Катющенко от обязанностей члена избирательной комиссии региона и ее председателя. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте губернатора области.

"Освободить Катющенко Галину Анатольевну от обязанностей члена Избирательной комиссии Запорожской области с правом решающего голоса", - говорится в документе.

Катющенко, являясь членом областного избиркома, возглавляла комиссию с 2022 года. Под ее руководством в регионе прошли референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ, выборы в законодательное собрание и местные советы региона, а также президентская избирательная кампания.