Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Министр иностранных дел России и Бен Заид Аль Нахайян подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в укреплении многопланового российско-эмиратского стратегического партнерства

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также обстановку в Йемене и Судане. Об этом говорится в тексте сообщения на сайте МИД РФ.

"Министры провели обстоятельный доверительный обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, Йемене и Судан", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, в ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств подтвердили обоюдную заинтересованность сторон "в дальнейшем укреплении многопланового российско-эмиратского стратегического партнерства в русле договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в частности, по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном 7 августа в Москве".

"В данном контексте подчеркнули неизменный настрой на продвижение всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества, включая его торгово-экономическую, инвестиционную и культурно-гуманитарную составляющие", - добавили на Смоленской площади.