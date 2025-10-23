Захарова заинтересовалась выданной США Киеву суммой в пересчете на еду

Так официальный представитель МИД отреагировала на новость о высьроившихся в очередь за бесплатными продуктами чиновниках, которые потеряли работу из-за шатдауна в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, какой будет выделенная США сумма на помощь Украине в пересчете на "коробки с питанием".

"Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на "коробки с питанием"?", - написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя новость о выстроившихся в длинную очередь потерявших работу федеральных служащих США за коробками с бесплатной едой из-за шатдауна.