Захарова заинтересовалась выданной США Киеву суммой в пересчете на еду
20:22
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, какой будет выделенная США сумма на помощь Украине в пересчете на "коробки с питанием".
"Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на "коробки с питанием"?", - написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя новость о выстроившихся в длинную очередь потерявших работу федеральных служащих США за коробками с бесплатной едой из-за шатдауна.