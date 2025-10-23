Рябков: перезапуск комиссии РФ и США по ДСНВ "пока не просматривается"

Когда работу консультативного органа возобновят, неизвестно, подчеркнул замминистра иностранных дел

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Возобновление двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в настоящее время не просматривается. Об этом "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока не просматривается", - сказал он, комментируя возможность перезапуска комиссии.

Встреча комиссии по ДСНВ должна была пройти в Каире 29 ноября - 6 декабря 2022 года, но была перенесена по инициативе Москвы. В МИД РФ тогда пояснили, что американские коллеги по ряду направлений "демонстрировали не просто нежелание воспринимать сигналы" от Москвы и считаться с ее приоритетами, "а действовали в противоположном ключе".