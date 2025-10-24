Эксперт Зиновьева: Запад использует киберпреступность как инструмент войны

Это проявилось во время обсуждения Конвенции ООН по борьбе с технологической преступностью, отметила эксперт в области информационной безопасности и профессор МГИМО

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Страны Запада стремятся сохранить возможность использования киберпреступности в качестве инструмента гибридной войны против России, что проявилось в ходе обсуждения Конвенции ООН по борьбе с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Такое мнение выразила ТАСС ведущий российский эксперт в области информационной безопасности, профессор МГИМО МИД России Елена Зиновьева.

"В ходе обсуждения страны Запада добились существенного сокращения состава преступлений, предложенных в проекте документа, разработанном Россией и представленном в 2019 году на рассмотрение специального комитета ООН. Это показывает значительную политизацию этой проблематики и стремление Запада сохранить свободу рук в области использования ИКТ-преступности как инструмента гибридной войны", - сказала собеседница агентства.

Зиновьева подчеркнула, что Москва стала инициатором Конвенции ООН по борьбе с преступностью в сфере ИКТ. "Россия - интеллектуальный лидер международного сотрудничества в области информационной безопасности. И принятие документа в очередной раз подчеркивает востребованность предлагаемого нами подхода, основанного на уважении государственного суверенитета, равноправии государств и необходимости мирного и справедливого развития информационной сферы", - добавила она.

Как отметила профессор, принятие конвенции знаменует новый этап переговорного процесса. "В перспективе сфера охвата соглашений может быть расширена за счет принятия дополнительных протоколов с новыми составами преступлений", - пояснила Зиновьева.

23 октября президент России Владимир Путин принял предложение правительства и распорядился подписать Конвенцию ООН против киберпреступности, принятую на Генассамблее всемирной организации в 2024 году. Решением главы государства со стороны России документ подпишут представители Генеральной прокуратуры.

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2024 года одобрила разработанную по инициативе России Конвенцию против киберпреступности (полное название - "Конвенция против киберпреступности; Укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям"). Конвенция нацелена на укрепление международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, включая хакерские атаки, мошенничество, отмывание денег и эксплуатацию детей. Она также закрепляет цифровой суверенитет государств.