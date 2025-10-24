Водолацкий: санкции против дипломатов РФ противоречат международным нормам

Новые ограничения также нарушают правила подписания соглашений между странами в части обеспечения дипломатической работы, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза, одобренные в 19-м пакете в отношении российских дипломатов, противоречат международным нормам. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций, где, в частности, говорится об обязательном уведомлении дипломатами РФ властей страны, выдавшей аккредитацию, о намерении посетить или проехать транзитом через другое государство сообщества.

"Запрет нашим дипломатам перемещаться по странам ЕС - это грубейшее нарушение всех международных норм и правил подписания соглашений между странами в части обеспечения дипломатической работы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ЕС новыми санкции полностью игнорирует и дезавуирует международное право, превращаясь в структуру, допускающую "беззаконие, беспредел" в отношении международных договоров.