Лавров: почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России

Глава МИД РФ также назвал безответственными призывы сделать армию ФРГ сильнейшей на континенте

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Призывы из Берлина сделать немецкую армию сильнейшей на Евразийском континенте безответственны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов, отметив, что почти все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения России.

Глава российской дипломатии напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах, 80-летия создания Организации Объединенных наций (ООН). "Значимость этих эпохальных событий для всего послевоенного миропорядка невозможно переоценить", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ напомнил, что Россия внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, объединившую под своими знаменами практически всю тогдашнюю Европу. Он отметил, что об этом нельзя забывать и сейчас, когда в ФРГ вновь начинают предлагать сделать немецкую армию сильнейшей на континенте, и когда почти все страны ЕС и НАТО вновь сплотились с целью нанесения стратегического поражения РФ, начав войну против нее через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года.

Лавров подчеркнул, что Россия как один из постоянных членов СБ ООН, крупнейшая евразийская держава полностью осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. По его словам, РФ продолжает усиленно работать с целью формирования более справедливого многополярного мироустройства, которое должно опираться на принципы Устава ООН в их совокупности, полноте и взаимосвязи, должно учитывать все культурно-цивилизационное многообразие современного мира, право народов самостоятельно определять модели и пути своего развития.

По словам главы МИД РФ, в этих целях Россия сопрягает усилия со своими союзниками и стратегическими партнерами, представляющими мировое большинство.