Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Редакция сайта ТАСС
09:55
обновлено 09:58
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ по ВКС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин в течение дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля.