Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Президент РФ проведет мероприятие в режиме ВКС

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ по ВКС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также

Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

"Путин в течение дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля.