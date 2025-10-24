Песков: Путин и Трамп не исключают возможности проведения саммита в будущем

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что это следует из их заявлений

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп допускают возможность проведения саммита в будущем. Это следует из их заявлений, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

Читайте также

Слова Путина об "ошеломляющем ответе" и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

"Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведения такого саммита в будущем", - указал представитель Кремля. "Эту точку зрения разделяет и президент Путин, о чем он сам вчера сказал, общаясь с представителями СМИ", - добавил Песков.