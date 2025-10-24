Песков: Москва приветствует желание кабмина Японии заключить мир с Россией

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия является сторонницей мира

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российская сторона приветствует стремление правительства Японии заключить мирный договор с РФ и тоже является сторонницей мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно приветствовать подобное заявление. Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией", - сказал Песков, комментируя заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

Ранее в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность новый премьер-министр страны заявила, что правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Такаити также повторила позицию японского правительства с критикой РФ в связи с конфликтом на Украине.

Москва и Токио с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились.