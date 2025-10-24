Песков: отношения с Токио свела к нулю враждебность прежних властей Японии

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что страна занимает весьма недружественную позицию в отношении России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Двустороннее сотрудничество России и Японии было сведено к нулю недружественными шагами предыдущих правительств островного государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, приходится констатировать, что в настоящий момент Япония также занимает весьма недружественную позицию в отношении Российской Федерации, присоединилась ко всем незаконным санкциям, незаконным ограничениям в адрес нашей страны, которые пытаются применять", - констатировал Песков. "Кроме того, конечно же, из-за позиции, которая была занята предыдущими правительствами Японии за последние годы, собственно, двусторонний диалог был свернут практически до нуля", - подчеркнул он.

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в парламенте, не упомянула о готовности Токио продолжать поддержку Украины и сохранять санкции в отношении России. Ее предшественники на посту главы правительства Фумио Кисида и Сигэру Исиба использовали эту формулировку в своих выступлениях.

При этом японское правительство с весны 2022 года ввело несколько пакетов санкций против России. После этого РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, прекращены поездки туда их бывших японских жителей. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки этого шага будут меньше, чем выгода от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом. Позднее на встрече замглавы МИД РФ Андрей Руденко с послом Японии в Москве Акирой Муто с российской стороны было отмечено, что целенаправленными усилиями Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня.