Путин обсудил с Совбезом усиление мер борьбы с терроризмом

Директор ФСБ Александр Бортников выступил с докладом
10:41
обновлено 10:51
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ усиление мер борьбы с терроризмом. С докладом выступил директор ФСБ России Александр Бортников.

"У нас на по сути один вопрос [на повестке дня]. Мы с разных сторон, что называется, к нему должны подойти. Это усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом", - сказал Путин.

Президент отметил, что запланировано выступление нескольких докладчиков. "Но я попросил бы начать Александра Васильевича Бортникова, как руководителя профильного ведомства по этой тематике", - предоставил слово российский лидер. 

