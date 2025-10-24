Путин обсудил с Совбезом усиление мер борьбы с терроризмом

Директор ФСБ Александр Бортников выступил с докладом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ усиление мер борьбы с терроризмом. С докладом выступил директор ФСБ России Александр Бортников.

"У нас на по сути один вопрос [на повестке дня]. Мы с разных сторон, что называется, к нему должны подойти. Это усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом", - сказал Путин.

Президент отметил, что запланировано выступление нескольких докладчиков. "Но я попросил бы начать Александра Васильевича Бортникова, как руководителя профильного ведомства по этой тематике", - предоставил слово российский лидер.