Путин заслушал доклад главы ФТС о ее работе

Особое внимание в беседе уделили вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников службы
24 октября, 11:35
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня таможенника провел встречу с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым и заслушал его доклад о результатах работы ведомства с начала года.

"Добрый день! Валерий Иванович, как дела? Каковы результаты?" - сказал Путин в начале встречи.

Глава ФТС доложил о текущей работе и о ходе реализации Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года. Особое внимание в беседе уделили вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников ФТС. 

