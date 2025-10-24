Путин заслушал доклад главы ФТС о ее работе

Особое внимание в беседе уделили вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников службы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня таможенника провел встречу с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым и заслушал его доклад о результатах работы ведомства с начала года.

"Добрый день! Валерий Иванович, как дела? Каковы результаты?" - сказал Путин в начале встречи.

Глава ФТС доложил о текущей работе и о ходе реализации Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года. Особое внимание в беседе уделили вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников ФТС.