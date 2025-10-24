Посол РФ отметил конструктивное взаимодействие России и Узбекистана в ООН

Обе страны последовательно выступают за формирование справедливого, устойчивого и многополярного мира, сказал Алексей Ерхов

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Российская Федерация и Узбекистан конструктивно взаимодействуют на площадке ООН, поддерживая инициативы по укреплению региональной безопасности, устойчивое развитие и защиту прав человека. Об этом заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов в комментарии по случаю 80-летия Устава организации.

"Россия и Узбекистан конструктивно взаимодействуют на площадке ООН, поддерживая инициативы, направленные на укрепление региональной безопасности, устойчивое развитие и защиту прав человека. Наши страны последовательно выступают за формирование справедливого, устойчивого и многополярного мира, где решающее значение имеют диалог и уважение к международному праву", - цитирует дипломата пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.

Он также отметил, что для России, как одного из государств-основателей ООН и постоянного члена Совета Безопасности, приверженность целям и принципам Устава организации остается неизменной. "Эти принципы - суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров - не утратили своей актуальности и сегодня", - подчеркнул Ерхов.

По его словам, ООН на протяжении 80 лет играет уникальную роль как универсальная платформа для поиска коллективных решений глобальных проблем. "Россия последовательно выступает за укрепление центральной роли ООН в международных делах, за баланс интересов и равноправие всех государств. Убежден, что дух Устава ООН и впредь будет служить делу мира, безопасности и прогресса - во имя настоящего и будущих поколений", - цитирует дипломата пресс-служба.