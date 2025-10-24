Захарова: количество дипфейков выросло в шесть раз

По словам официального представителя МИД, в 2025 году было зафиксировано 3 228 уникальных антироссийских вбросов в информационную киберсреду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Количество дипфейков в информационном пространстве выросло в шесть раз по сравнению с 2024 годом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Количество дипфейков растет с геометрической прогрессией - выросло в шесть раз, до 60 тыс. отдельных публикаций", - сказала она на сессии "СМИ, новые медиа и дипломатия: вызовы и возможности" в рамках VIII Глобального форума молодых дипломатов.

По словам официального представителя МИД, также в 2025 году было зафиксировано 3 228 уникальных антироссийских вбросов в информационную киберсреду. "Это не значит, что их было только 3 228, это только те, которые мы зафиксировали и отрабатывали, - отметила она. - Это уже примерно на 10% выше той статистики, которая была в прошлом году".