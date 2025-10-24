Вершинин принял участие в церемонии гашения конверта "80 лет ООН"

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что организация переживает кризис, однако цель "сделать ООН лучше и более приспособленной к сегодняшнему дню" является приоритетной для России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял участие в гашении конверта "80 лет ООН", выпущенного в честь юбилея Всемирной организации, передает корреспондент ТАСС.

Он отметил, что организация переживает кризис, однако цель "сделать ООН лучше и более приспособленной к сегодняшнему дню" является приоритетной для России. "И сегодня именно эта задача нами и решается через дипломатические усилия на основе тех обязательств, которые мы имеем по Уставу ООН", - указал Вершинин.

"Сегодняшнее мероприятие глубоко символическое, в нем много символики, но давайте в эту символику мы будем вводить конкретные дела и выполнять конкретные свои обязательства и соблюдать приверженность тем принципам, которые закладывались основателями ООН при формировании организации", - констатировал замглавы МИД РФ.

На художественном конверте изображена символика Организации Объединенных Наций, а для церемонии гашения был изготовлен специальный сувенирный штемпель. Тираж художественного маркированного конверта составляет 500 тыс. экземпляров. Как указали организаторы, конверт "уже поступил в почтовое обращение, и граждане России получили возможность приобрести его в отделениях почтовых связей и салонах коллекционеров".

Церемония гашения означает выход новых марок в почтовое обращение.

День ООН отмечается 24 октября - в эту дату в 1945 году Устав был ратифицирован Советским Союзом, Великобританией, Китаем, США, Францией и большинством других подписавших его государств. К основателям ООН относится 51 страна. При создании организации ведущие союзнические державы - Советский Союз, США, Великобритания, Китай и Франция - получили статус постоянных членов Совета Безопасности (остальные избираются Генассамблеей ООН на два года), а также абсолютное право вето по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совбеза.