Шамиль Рамазанов возглавил Минсельхоз Дагестана

Зураб Куччаев, который исполнял обязанности министра, возвращается на должность замминистра

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Экс-глава Кулинского района Дагестана Шамиль Рамазанов возглавил Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Как уточнили ТАСС в министерстве, Зураб Куччаев, который до сегодняшнего дня исполнял обязанности министра, возвращается на свою прежнюю должность - заместителя министра.

"Шамиль Рамазанов назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Указ об этом подписал глава республики Сергей Меликов. Ранее Шамиль Рамазанов занимал должность главы Кулинского района", - говорится в сообщении.

Рамазанов родился 10 декабря 1982 года в Махачкале. В 2005 году окончил Дагестанскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции". С 2006 по 2017 годы преподавал в Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии. С 2016 по 2018 годы работал генеральным директором ОАО "Учебно-опытное хозяйство". Кандидат сельскохозяйственных наук. С апреля 2018 года возглавлял Кулинский район Дагестана.