Антироссийские вбросы и ответ на санкции ЕС. Заявления МИД РФ
Редакция сайта ТАСС
15:04
Страны Запада запустили масштабную информационную кампанию, направленную на отмену встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на сессии "СМИ, новые медиа и дипломатия: вызовы и возможности" в рамках VIII Глобального форума молодых дипломатов.
Позже в комментарии в связи с принятием ЕС 19-го пакета антироссийских санкций, она отметила, что Москва ответит действенными жесткими мерами.
ТАСС собрал основные заявления официального представителя МИД.
О 19-м пакете санкций ЕС
- Замашки Брюсселя на роль "глобального полицейского" не останутся без последствий: "В ЕС явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль "глобального полицейского" (или, если хотите, "таможенника") гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире".
- Брюссель даже не замечает, как, "борясь с обходом антироссийских санкций, он все больше изолирует себя на международной арене".
- Страны Евросоюза "старательно поскребли по сусекам", чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный пакет.
- От России последуют "действенные жесткие шаги" в связи с принятием ЕС 19-го пакета санкций.
Об антироссийских вбросах западных СМИ
- Страны Запада запустили масштабную информационную кампанию об отмене российско-американской встречи в Будапеште: "Мы видели информационную атаку с участием всего: и искусственного интеллекта, и традиционных СМИ, и корреспондентов в связи с теми переговорами, которые должны были состояться в Будапеште".
- Количество дипфейков в информационном пространстве за последний год "выросло в шесть раз, до 60 тыс. отдельных публикаций".
- В этом году зафиксировали 3 228 уникальных антироссийских вбросов в киберсреду: "Это не значит, что их было только 3 228, это только те, которые мы зафиксировали и отрабатывали".