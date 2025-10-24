ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
Статья

Антироссийские вбросы и ответ на санкции ЕС. Заявления МИД РФ

Редакция сайта ТАСС
15:04

Здание МИД РФ

© Роман Канащук/ ТАСС

Страны Запада запустили масштабную информационную кампанию, направленную на отмену встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на сессии "СМИ, новые медиа и дипломатия: вызовы и возможности" в рамках VIII Глобального форума молодых дипломатов.

Позже в комментарии в связи с принятием ЕС 19-го пакета антироссийских санкций, она отметила, что Москва ответит действенными жесткими мерами.

ТАСС собрал основные заявления официального представителя МИД.

О 19-м пакете санкций ЕС

  • Замашки Брюсселя на роль "глобального полицейского" не останутся без последствий: "В ЕС явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль "глобального полицейского" (или, если хотите, "таможенника") гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире".
  • Брюссель даже не замечает, как, "борясь с обходом антироссийских санкций, он все больше изолирует себя на международной арене".
  • Страны Евросоюза "старательно поскребли по сусекам", чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный пакет.
  • От России последуют "действенные жесткие шаги" в связи с принятием ЕС 19-го пакета санкций.

Об антироссийских вбросах западных СМИ

  • Страны Запада запустили масштабную информационную кампанию об отмене российско-американской встречи в Будапеште: "Мы видели информационную атаку с участием всего: и искусственного интеллекта, и традиционных СМИ, и корреспондентов в связи с теми переговорами, которые должны были состояться в Будапеште".
  • Количество дипфейков в информационном пространстве за последний год "выросло в шесть раз, до 60 тыс. отдельных публикаций".
  • В этом году зафиксировали 3 228 уникальных антироссийских вбросов в киберсреду: "Это не значит, что их было только 3 228, это только те, которые мы зафиксировали и отрабатывали".
 
