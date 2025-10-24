Статья

Антироссийские вбросы и ответ на санкции ЕС. Заявления МИД РФ

Здание МИД РФ © Роман Канащук/ ТАСС

Страны Запада запустили масштабную информационную кампанию, направленную на отмену встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на сессии "СМИ, новые медиа и дипломатия: вызовы и возможности" в рамках VIII Глобального форума молодых дипломатов.

Позже в комментарии в связи с принятием ЕС 19-го пакета антироссийских санкций, она отметила, что Москва ответит действенными жесткими мерами.

ТАСС собрал основные заявления официального представителя МИД.

О 19-м пакете санкций ЕС

Замашки Брюсселя на роль "глобального полицейского" не останутся без последствий: "В ЕС явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль "глобального полицейского" (или, если хотите, "таможенника") гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире".

Брюссель даже не замечает, как, "борясь с обходом антироссийских санкций, он все больше изолирует себя на международной арене".

Страны Евросоюза "старательно поскребли по сусекам", чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный пакет.

От России последуют "действенные жесткие шаги" в связи с принятием ЕС 19-го пакета санкций.

Об антироссийских вбросах западных СМИ