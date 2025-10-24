Дмитриев подтвердил, что находится в США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами разместил фотографию с сообщением от местного мобильного оператора

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США.

На фотографии в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) изображено сообщение от мобильного оператора, в котором говорится, что он находится в США. Дмитриев сопроводил пост песней "Позвони мне, позвони" в исполнении группы "Приключения электроников".

"Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки!" - отмечается в сообщении оператора, опубликованном в посте.

