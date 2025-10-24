Генпрокурор России прибыл в Ханой

Александр Гуцан возглавил российскую делегацию, в состав которой вошли представители министерств и ведомств, а также компаний, занимающихся кибербезопасностью

Редакция сайта ТАСС

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ХАНОЙ, 24 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан с делегацией прибыл в Ханой, где от имени России подпишет конвенцию ООН против киберпреступности, а также проведет ряд двусторонних международных встреч.

Гуцан прибыл в Ханой вечером в пятницу. По поручению президента РФ Владимира Путина он возглавил российскую делегацию, в состав которой вошли представители министерств и ведомств, а также компаний, занимающихся кибербезопасностью. 25 октября, генпрокурор России примет участие в церемонии подписания международной конвенции ООН против киберпреступности. Кроме того, 25 и 26 октября у Гуцана запланированы международные двусторонние встречи.

Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России. Документ стал первым международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В этом документе содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников. Базу конвенции составляют основополагающие принципы устава ООН: равенство государств и невмешательство во внутренние дела.

Конвенция была принята в декабре 2024 года Генассамблеей ООН. Подписание конвенции - следующий этап для вступления международного договора в силу.

В Генпрокуратуре РФ уточнили, что странам, которые не смогут принять участие в церемонии в ближайшие дни, предоставлена возможность подписать документ до конца 2025 года в Ханое, а затем в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке вплоть до 31 декабря 2026 года.