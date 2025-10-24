Дмитриев: Украина срывает диалог по указке Европы

Именно Киев затягивает переговоры, считает специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию на Украине затягивает Киев, срывающий диалог с Москвой по указке Великобритании и ряда других стран Европы. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший с визитом в США.

"Очень важно, что мы видим: именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать", - отметил Дмитриев.

"И поэтому также мы будем до наших американских коллег доносить то, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходимо. И срывает, опять-таки, по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта", - подчеркнул спецпредставитель российского лидера.