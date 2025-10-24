Кириенко: задача Российского союза боевых искусств - воспитание молодежи

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что в этом вопросе трудно переоценить роль тренера

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Главной целью Российского союза боевых искусств (РСБИ) и любого наставника является воспитание молодого поколения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Задача РСБИ и каждого наставника - воспитание подрастающего поколения. Не случайно 20 лет назад Российский союз боевых искусств был создан по прямому поручению президента России Владимира Владимировича Путина, который сам хорошо знает, как много для формирования молодого человека, подростка дает настоящий наставник, настоящий тренер, настоящий мастер, который формирует характер, а значит, формирует жизнь", - сказал Кириенко журналистам по итогам конференции РСБИ.

Кириенко отметил, что трудно переоценить роль тренера, наставника в воспитании молодежи. "Того, кто передает подрастающему поколению и мастерство своего боевого искусства, но самое главное - мастерство жить: умение преодолевать трудности, бороться с собой, потому что всегда для любого мастера боевых искусств самый сложный и самый трудный противник - это собственные слабости, собственные страхи", - сказал он.

Российский союз боевых искусств создан в июне 2005 года. Возникновение РСБИ стало ответом на требование времени: движение боевых искусств в нашей стране стало самым массовым спортивным направлением с высокой социальной значимостью.

На сегодняшний день РСБИ объединяет 75 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств. Ежегодно РСБИ проводит сотни мероприятий, а также является инициатором и учредителем целого ряда крупных проектов.