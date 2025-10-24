Дмитриев: у администрации Трампа есть большое желание понять позицию России

Только через понимание логики можно или ей следовать, или ее модифицировать и что-то предлагать, подчеркнул спецпредставитель президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять позицию России. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Я думаю, что очень важно и отличает президента Трампа и его команду - хороший диалог. Вместе со [спецпосланником президента США] Стивеном Уиткоффом есть большое желание понять, в чем заключается позиция России, по-настоящему понять логику, потому что только через понимание логики можно или ей следовать, или ее модифицировать и предлагать что-то", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.