Дмитриев: Россия и США прорабатывают новые обмены заключенными

Глава РФПИ отметил, что ранее совместно со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом работал над предыдущими обменами

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. В настоящее время РФ и США обсуждают возможность проведения новых обменов заключенными. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В интервью журналистке Ларе Логан он отметил, что ранее совместно со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом работал над предыдущими обменами. "Есть также некоторые идеи о других широких обменах, которые могут произойти, возможно, не столько в отношении громких дел, сколько в отношении обычных из них", - сказал он.