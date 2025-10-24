Дмитриев: USAID тратило миллиарды долларов, чтобы подорвать позиции РФ

В подобных случаях Москва "принимает меры по защите себя от этих хорошо финансируемых атак", подчеркнул специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. США через USAID (Агентство по международному развитию) выделяли миллиарды долларов на подрыв позиций России сменой режимов в других странах. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Читайте также

Что известно о USAID и его деятельности

"Если изучить доклад USAID, вы увидите миллиарды долларов, которые шли на смены режимов по всему миру с тем, чтобы подорвать позиции России. В таких случаях Россия принимает меры по защите себя от этих хорошо финансируемых атак", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

Главу РФПИ спросили, пытается ли Россия в ответ вмешиваться в дела других государства. Дмитриев подчеркнул, что "это не российский стиль ведения дел". "Россия, насколько мне известно, никогда не пыталась вмешаться во что-либо в США. Позиция России, по сути, заключается в следующем: "Не лезьте к нам", - отметил он.

3 февраля администрация президента США Дональда Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило 83% программ этого ведомства.