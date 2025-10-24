Дмитриев: Трамп знает, что военная эскалация грозит исчезновением человечества

Глава РФПИ также назвал эскалацию неразумным шагом

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа осознает, что военная эскалация является главной экзистенциальной угрозой всему миру, и взвешенно подходит к принятию решений. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Что является самой большой экзистенциальной угрозой для мира? Я думаю, что это просто эскалация, когда люди не понимают последствий некоторых военных решений, которые принимаются, и не учитывают, что может произойти какой-то несчастный случай или что какая-то атака может вызвать определенную реакцию. Я думаю, что это просто неразумно", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан. Она поинтересовалась, имеет ли он в виду возможную поставку американской стороной Украине крылатых ракет Tomahawk, глава РФПИ сказал, что не хочет вдаваться в детали.

"Думаю, что мы все должны осознавать риски, которые несет в себе военная эскалация. Я не военный, а гражданский человек, но полагаю, что людям, которые шаг за шагом идут куда-то, легко понять, что они прошли долгий путь с того места, где начали. И что они очень близки к полному уничтожению человечества. Поэтому нам просто нужно помнить об этом, иметь в виду эту перспективу. И я думаю, что администрация Трампа осознает это и очень взвешенно подходит к своим решениям", - добавил Дмитриев.