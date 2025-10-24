СРЗП на съезде обсудит стратегию на выборах в Госдуму 2026 года

На мероприятии также заслушают отчет председателя партии Сергея Миронова о деятельности партии за 2,5 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" проведет съезд, на котором обсудит тактику и предвыборную стратегию во время избирательной кампании 2026 года.

XV съезд партии пройдет в Москве 25 октября, в гостинице Holiday Inn Moscow Sokolniki. В программе съезда - избрание на новый срок должностных лиц и руководящих органов партии.

Также на съезде будет заслушан отчет председателя партии, руководителя партийной фракции в Госдуме Сергея Миронова о деятельности партии за 2,5 года.