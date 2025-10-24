Дмитриев считает, что в мире происходит консервативная революция

Народ устал от ложных нарративов и того, что им манипулируют, подчеркнул представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Люди устали от ложных нарративов, поэтому во всем мире происходит революция консервативных идей. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы думаем, по всему миру происходит консервативная революция. Это народная революция, народ устал от ложных нарративов, от того, что им манипулируют", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

Глава РФПИ добавил, что Россия не намерена выслушивать нотации Запада, "в центре внимания которого находятся трансгендеры, иммиграция и иные темы". "Россия, по сути, заявляет: "У нас свои порядки, президент [России Владимир] Путин один из самых популярных мировых лидеров, и это искренне, его любит народ. Дайте нам идти своим путем, а мы дадим вам идти своим", - пояснил Дмитриев.