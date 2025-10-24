Дмитриев: для сделки по Украине необходимо иметь реалистичные ожидания

Если не вмешается Лондон, сделка будет заключена, считает спецпредставитель президента РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Международному сообществу следует исключить внешнее влияние на мирный процесс и выстроить реалистичные ожидания от РФ и Украины, только в этом случае сделка станет достижимой. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Нужно иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, а что для Украины. Я думаю, что Украина также движется в сторону более реалистичной позиции. Поэтому полагаю, что если не будет вмешательства со стороны Великобритании <…>, то сделка будет заключена", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

"Посмотрите, что там происходит, люди озвучивают сценарии, которые, как они знают, не могут произойти. Так что они говорят: "Нет, Россия должна полностью вывести войска". И тем самым они заранее обрекают это на провал", - добавил Дмитриев.