Дмитриев заявил, что элиты европейских стран хотят представлять Россию врагом

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что этот шаг необходим для отвлечения внимания населения от проблем, связанных с миграцией и преступностью

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Элиты европейских государств хотят представлять Россию врагом, чтобы отвлекать население от проблем, связанных с миграцией и преступностью. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Думаю, для некоторых глобалистов взаимодействие России, придерживающейся традиционных ценностей, и США, придерживающихся традиционных ценностей, подрывает всю концепцию мира, где повсеместна иммиграция, повсеместен контроль, ценности отличны от традиционных", - отметил он в интервью журналистке Ларе Логан. "Кроме того, думаю, для элит Европы и Соединенного Королевства очень важно иметь врага. Наличие врага, как вы знаете, объединяет", - подчеркнул он.

По словам Дмитриева, попытки представить Россию врагом позволяют, к примеру, британским властям отвлечь внимание от проблем, связанных с миграцией и преступностью. "Не думайте об этом, наш враг Россия", - отметил Дмитриев, говоря о том, какие доводы используют для этого власти Великобритании.

Дмитриев также подчеркнул: "Я думаю, что президент [США Дональд] Трамп действительно пришел как спаситель западной цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем". "Команда президента Трампа пришла и, по сути, спасла западную цивилизацию от захвата иммиграцией и тому подобным", - добавил он.